Insigne ha giocato meno di Elmas, ormai è fuori dal progetto e con l'Atalanta rischia di stare fuori

Lorenzo Insigne, che a giugno si trasferirà in Canada, è triste, deluso, ormai non è più al centro del progetto e lo confermano i dati

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne, che a giugno si trasferirà in Canada, è triste, deluso, ormai non è più al centro del progetto e lo confermano i dati che sottolinea Tuttosport. Il capitano del Napoli, reduce dalla delusione con la Nazionale, ha giocato 29 gare ed è stato utilizzato per 2064' ed è nono nella speciale classifica, ha giocato addirittura meno rispetto a Elmas. Conferma del fatto che ormai il Napoli sta già studiando senza di lui, col futuro del capitano che sarà altrove. Ora Insigne rischia anche la panchina contro l'Atalanta.