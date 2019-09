Insigne, partenza da leader e goleador: l'azzurro ha un sogno nel cassetto

Tre gol per Lorenzo Insigne in questo avvio di stagione, mai così bene con la maglia del Napoli. Partenza da leader e goleador per il capitano azzurro che ha un sogno nel cassetto. Oltre ad alzare qualche trofeo, Insigne "vede" Hamsik nella classifica all-time dei bomber. Le sue reti sono 80, ne mancano ancora tante per le 121 dello slovacco, ma all'età di 28 anni - scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola - c'è tutto il tempo per scavalcare tutti. Il primo è Higuain, ora distante appena 11 reti. Potrebbe scavalcarlo già quest'anno.