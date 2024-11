Ufficiale Inter-Napoli, le formazioni: Conte non cambia, Lobotka parte dalla panchina

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Napoli, posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Antonio Conte conferma la stessa formazione sconfitta in casa dall’Atalanta, il recuperato Lobotka parte dalla panchina. Dunque Meret tra i pali, in difesa a quattro composta da Rrahmani e Buongiorno al centro, Di Lorenzo e Olivera ai lati. In cabina di regia confermato Gilmour, completano il reparto Anguissa e McTominay. Davanti confermato il tridente Politano-Lukaku-Kvaratskhelia.

Simone Inzaghi ritrova Acerbi e con lui i titolari. Tornano dall’inizio, rispetto alla formazione schierata contro l’Arsenal, anche Barella, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan e Thuram. Unico assente Carlos Augusto.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All Conte.