Inzaghi e le assurde polemiche per una rimessa laterale

Simone Inzaghi è di nuovo al centro delle polemiche dopo la sconfitta dell’Inter per 1-0 contro il Bologna, arrivata nei minuti finali. A far esplodere la rabbia del tecnico nerazzurro è stata una rimessa laterale, battuta — secondo Inzaghi — almeno 12-13 metri più avanti rispetto al punto corretto. "È per quello che i ragazzi erano nervosi... però non deve essere un alibi, dovevamo essere più bravi", ha commentato a fine gara, cercando di smorzare le tensioni.

Le proteste, però, sono andate oltre: a fine partita, diversi giocatori e dirigenti nerazzurri hanno accerchiato l’arbitro Andrea Colombo per contestare la sua gestione del match, in particolare proprio sull'episodio della rimessa. A complicare ulteriormente il clima, un acceso battibecco tra Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, e Massimiliano Farris, vice di Inzaghi, terminato con l’espulsione di entrambi.

Non è la prima volta che Inzaghi si trova nel mirino per questioni arbitrali. Recentemente aveva lamentato come gli errori a favore dell'Inter suscitassero clamore mediatico, mentre quelli a sfavore venissero spesso ignorati.