Juan Jesus in conferenza: "Pari che vale una vittoria! E' dura a Bologna, nel 2T ha cambiato le pressioni..."

Juan Jesus, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni.

Siete soddisfatti di non aver alterato la distanza dall’Inter?

“Ovviamente giocare a Bologna è difficile, la Lazio ha preso cinque gol qui e Italiano le prepara bene. Abbiamo subito troppo nella ripresa. Siamo soddisfatti del pareggio, anche per come è andata la partita perché nel primo tempo abbiamo giocato noi e risultato è giusto. Siamo li, e proveremo fino all’ultimo ad attaccare la vetta”

Cosa pensate del calendario che si dice sia in difesa da qui in avanti?

“Penso che sia molto più difficile giocare contro le squadre che rischiano la retrocessione perché sono preparate ad affrontare certe partite. Oggi però non guardiamo il calendario. Il nostro obiettivo resta quello di rimanere primi, non mi nascondo: sono tre punti di distanza e pensiamo subito all'Empoli in casa per fare i tre punti”.

Anche oggi il Napoli ha faticato nel secondo tempo abbassandosi troppo. Cosa succede?

“Nel primo tempo abbiamo creato e avuto diverse occasioni per fare due o tre a zero e loro niente. Dobbiamo imparare a sfruttare meglio le occasioni per chiudere le gare. Poi nel secondo tempo il Bologna ha cambiato le pressioni, se avete visto, hanno cambiato a tre, Orsolini su Olivera e Ndoye su Di Lorenzo e non avevamo più spazio, ci prendevano in modo diverso e devi cambiare l'uscita. E noi abbiamo perso un po’ le misure. Un pareggio qui però è come se fosse una vittoria"

10 palloni toccati in area e loro 7 nel 1T, nel 2T voi 4 e loro 24. Come spieghi questa disparità?

"Tiri in porta quanti loro nel primo tempo? Diamo dati di fatto, ma ok, il Bologna è fortissimo, non ha un nome come la Juventus o Milan che ha una grande storia, ma sta facendo un campionato assurdo. Sono forti. Abbiamo giocato un grande gara e calcio è questo. Ne ha fatti 5 pure alla Lazio che gioca bene. è un avversario da rispettare".