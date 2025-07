Ultim'ora Juanlu-Napoli, ci siamo! Moretto: "Sta arrivando offerta definitiva, le cifre"

Nuovi contatti nelle ultime ore tra Napoli e Siviglia per parlare di Juanlu Sánchez, 21 anni, terzino spagnolo individuato dal club azzurro come rinforzo in difesa a destra. La prima alternativa a Di Lorenzo, per intenderci. Secondo il giornalista Matteo Moretto, su X, "il club spagnolo chiede 17 milioni di euro più una percentuale del 10% sulla futura cessione. A inizio di questa settimana è attesa l'ultima offerta del Napoli per la definizione dell'affare. La chiusura potrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro. Juanlu ha già un accordo con il Napoli", si legge nel post.

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore è in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja e aspetta novità dai suoi procuratori. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.