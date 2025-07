Juanlu-Napoli, svolta vicina: può diventare al volo del Napoli per questa cifra

Il Siviglia in questo periodo non naviga in acque tranquille dal punto di vista economico e attraverso la cessione di Juanlu Sanchez al Napoli vorrebbe risolvere in un colpo solo tutti i problemi. Valutazione: 20 milioni di euro. Non trattabili fino a qualche giorno fa ma ora di nuovo al centro dei colloqui con il Napoli. A sua volta portatore di un’offerta da 12 milioni più 2 di bonus qualche settimana fa, dopo un incontro al Sanchez Pizjuan tra il ds Manna, il ds del Siviglia, Cordon, e gli agenti del calciatore.

Come scrive il Corriere dello Sport, però, i segnali che arrivano dall’Andalusia, però, raccontano di un’apertura: ritoccando un po’ la parte fissa dell’offerta, magari portandola a 15 e a 17 milioni complessivi con i bonus, Juanlu diventerà al volo un calciatore del Napoli. Anche perché il giovanotto, in questi giorni modello d’occasione per la presentazione delle nuove maglie organizzata dal club, ha un accordo personale blindato con Manna.

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore è in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja e aspetta novità dai suoi procuratori. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.