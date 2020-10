Juve-Napoli, ADL non accetterà alcuna sanzione: prima ipotesi per il recupero subito scartata

La partita tra Juventus e Napoli non è andata in scena sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium. Si sta disputando in questi giorni, tra le stanze della Giustizia Sportiva, dopo che l'ASL ha bloccato la partenza degli azzurri per Torino al fotofinish in virtù delle positività di Zielinski ed Elmas. Il Napoli è convinto di aver agito nella legalità e non è intenzionato ad accettare alcuna sanzione, dal momento che lo stop è arrivato da un'autorità locale.

VERTICI MINISTERIALI - Il Corriere dello Sport scrive oggi in edicola che ora si racconta di vertici e telefonate ministeriali, di possibili alternative anche immediate per giocare la partita: un posticipo al lunedì sera (dopo aver eseguito altri esami ovviamente in casa Napoli) potrebbe essere la soluzione, anche se per ora l'ipotesi è stroncata dall'intasamento del calendario internazionale. Intanto il Napoli resterà in bolla a Castel Volturno fino a venerdì prossimo, alla vigilia di un altro big match con l'Atalanta.