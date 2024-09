Ufficiale Juventus-Napoli, le formazioni: Conte cambia, McTominay dal 1'! Gatti in panchina

vedi letture

Juventus-Napoli, si sa, non è mai una partita come tutte le altre. Allo Stadium, oggi alle 18, la Vecchia Signora ospita gli azzurri del grande ex Antonio Conte, che a Torino da avversario c'è già stato e ha sempre avuto un'accoglienza particolare dopo aver scritto la storia del club, da calciatore prima e da allenatore poi. Uno dei tanti temi della sfida con Thiago Motta, suo calciatore in Nazionale.

L'allenatore salentino sorprende nella formazione. Sono ufficiali le scelte dei due tecnici e la grande sorpresa è vedere il Napoli non più con il 3-4-2-1 ma con la difesa a quattro, con un Mazzocchi in meno e un centrocampista, McTominay in questo caso, in più; Di Lorenzo torna a giocare nel suo ruolo di terzino. I due trequartisti, Politano e Kvaratskhelia, dovrebbero agire stretti, in una sorta di 4-3-2-1, ma questo lo dirà il campo.

Dall'altro lato, in casa Juventus, non ci sono grosse novità. Il dubbio era legato a Gatti, uscito malconcio dal match col PSV: l'ex Frosinone parte dalla panchina, gioca Savona titolare a destra e Kalulu scala da centraele accanto a Bremer. In mediana ci sono Locatelli e McKennie. Davanti tutti i big: Nico Gonzalez, Koopmeiner e Yildiz alle spalle di Vlahovic.

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

NAPOLI (4-3-2-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte