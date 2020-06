KKN - Dal CTS pronto il via libera: niente quarantena di squadra in caso di un contagiato

Dal Comitato Tecnico Scientifico arrivano indiscrezioni circa la volontà di eliminare totalmente la quarantena dal protocollo per evitare ostacoli alla conclusione delle competizione. In caso di un positivo, quest'ultimo andrebbe in quarantena, mentre tutto il resto del gruppo-squadra farebbe i test rapidi e continuerebbe ad allenarsi e giocare, se non contagiati. Sarebbe questa la soluzione del CTS per far sì che non ci sia un nuovo stop del calcio e che il campionato possa terminare tranquillamente. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.