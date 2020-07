KKN - Osimhen, oggi nessun annuncio: previsto nuovo incontro tra il Napoli e D'Avila

Oggi l'annuncio ufficiale di Osimhen al Napoli? Non sembra proprio. Le ultime arrivano direttamente dal Napoli e riportato proprio dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono precisazioni da dare in merito alla possibilità che possa esserci l'annuncio di Osimhen: dal Napoli ci fanno sapere che oggi non ci sarà nessun annuncio per Osimhen al Napoli, nessun tweet. Si pensa solo al Napoli ed alla sfida di stasera. Ci dovrebbe essere un nuovo incontro tra la società azzurra e D'Avila per perfezionare ancora l'affare".