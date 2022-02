Koulibaly e Anguissa in quarantena al rientro dal Camerun? La norma è cambiata: l'esenzione e gli altri casi

Sta circolando nelle ultime ore una voce, partita dall'intervista a Radio Punto Nuovo della direttrice dell'ASL Napoli 2 Nord, circa la possibilità che Kalidou Koulibaly e André-Frank Zambo Anguissa vengano bloccati al rientro dal Camerun, dove stanno disputando la Coppa d'Africa, e debbano osservare un periodo di quarantena che metterebbe a rischio la loro presenza nel big match del 12 febbraio contro l'Inter.

L'esenzione.

Per chi rientra dai paesi del Gruppo D (come il Camerun) è obbligatorio sottoporsi a isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni. Ma per gli atleti è prevista un'esenzione. Prima dell'ingresso in Italia, ovviamente, i soggetti in questione dovranno effettuare un tampone. Se negativo, una volta rientrati potranno tornare subito al lavoro in virtù di un accordo ad hoc tra il Governo e la FIGC.

Il precedente Milan.

Si fa sempre molta confusione con le normative Covid-19, ma per chi ha ancora dubbi non resta che affidarsi agli altri casi simili che riguardano la Serie A. Ismael Bennacer, algerino del Milan, non appena rientrato in Italia era già in campo a sfidare la Juventus. Il compagno di squadra Franck Kessié, ivoriano tornato ieri, si è allenato a parte, oggi ritroverà l'allenamento in gruppo e dopodomani sarà con ogni probabilità titolare nel derby.

L'altro caso e la conclusione finale.

Omar Colley, gambiano della Sampdoria, è appena tornato a Genova e ha subito svolto allenamento in gruppo a Bogliasco. Insomma, niente isolamento, né per l'uno né per l'altro. Pertanto, a questo punto, è lecito immaginare che anche per Koulibaly e Anguissa le cose andranno così. E che, soprattutto, contro l'Inter saranno a disposizione di Luciano Spalletti.