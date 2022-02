Koulibaly in campo con l’Inter: c’è una sola persona che può decidere

La vittoria è come un muscolo. Non serve, però, solo la forza. È un esercizio fisico e mentale, di quelli che se li provi una volta non puoi mica farne più a meno. Vincere è una dipendenza, per chi entra in un certo status mentale. Per quelli che acquisiscono la sempre più inflazionata ‘mentalità vincente’. È roba che non trovi in rete a basso costo, serve tramutare in sostanza quell’idea.

Kalidou Koulibaly è reduce da una storica impresa, che gli regala un posto nella leggenda sportiva (e non) del suo paese. Ha alzato al cielo, da capitano, la prima Coppa d’Africa della storia del Senegal. L’ha portata in patria, ha fatto festa con la sua gente e si è nutrito di quell’affetto. Calore che ha ritrovato anche nel giorno del suo ritorno a Napoli, con tanti connazionali in gioiosa attesa per donargli il doveroso tributo.

Ci sono dunque considerazioni che vanno oltre la prassi, soprattutto quando si parla di calciatori del valore di Kalidou. In molti in queste ore si infilano in anguste disquisizioni tecnico/tattiche/motivazionali, come se uno come Koulibaly potesse essere sottoposto ai ragionamenti che valgono per tutti gli altri.

Si diceva ‘mentalità vincente’. E Kalidou ha aggiunto un altro pezzo importante verso questa consapevolezza. Basterà dunque una chiacchierata con Spalletti, gli occhi che si incrociano per prendere una decisione che lo stesso Luciano affiderà al Comandante azzurro. Perchè se c’è una persona che può avere una fedele visione su quelle che sono le sue condizioni, quella è proprio Koulibaly. Difficile pensare che voglia perdersi una sfida così importante…