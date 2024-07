Kvara, la diplomazia ha pagato: il Napoli accontenta gli scontenti, ora il rinnovo

Appuntamento a Castel di Sangro, il 25 luglio: Conte l'ha già conquistato a distanza, non resta che aggiungere un altro pianeta all'allineamento azzurro

Khvicha Kvaratskhelia resterà. L'aveva preannunciato Antonio Conte, l'ha sottolineato anche il suo agente Mamuka Jugeli facendo dietrofront rispetto alle dichiarazioni precedenti e quindi l'allenatore salentino è stato accontentato. E lo sarà anche il giocatore, perché la filosofia ora è questa: accontentare gli scontenti. Lo scrive il Corriere dello Sport:

"La linea del club, diplomazia e voglia di accontentare gli scontenti senza però perdere identità e rispetto, sta pagando: è il nuovo Napoli di Adl, Conte e Manna che avanza. Che cresce. Che piace. L'accordo per il rinnovo non è ancora stato raggiunto, dicevamo, ma nonostante sia in vacanza e soprattutto in attesa di diventare padre per la prima volta, Kvara comincia a connettersi con il tecnico e la squadra: quell'apprezzamento social allo spirito di Conte e all'annuncio dell'acquisto di uno dei difensori più ambiti del momento vale tanto, significa che qualcosa sta cambiando e che Khvicha si sta lentamente avvicinando. Appuntamento a Castel di Sangro, il 25 luglio: Conte l'ha già conquistato a distanza, non resta che aggiungere un altro pianeta all'allineamento azzurro".