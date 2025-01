Kvara-Psg, Cds annuncia: "Settimana prossima si chiude, le cifre dell'affare"

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia ha cominciato lentamente ad allontanarsi dal Napoli. L'attaccante domani salterà la partita contro il Verona, come accaduto con quella di Firenze, ancora per un affaticamento. In realtà procede spedita la trattativa con il Psg, secondo il Corriere dello Sport il closing è in agenda la settimana prossima.

A giugno l’incedibilità di Kvara è stata una delle clausole-Conte; a gennaio la storia è cambiata ed in casa Napoli l’esperienza insegna partendo dal caso Allan con una lunga serie di affaticamenti e mancate convocazioni. Per non parlare della vicenda Osimhen. Ed ora Kvara che ha deciso di non rinnovare, ha accettato il Psg ed ora attende di partire. Il Napoli però chiede 80mln di euro per chiudere l'affare e - si legge - non scenderà mai al di sotto dei 75mln di euro che il Psg vorrebbe versare. Si valuta però anche l'inserimento di Skriniar (magari in prestito fino a giugno visto l'ingaggio).