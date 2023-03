Kvara, un fenomeno da confermare per (almeno) un altro anno: il piano del Napoli

12 reti e 10 assist in campionato, 14 complessivamente e con 14 assist considerando anche la Champions League.

12 reti e 10 assist in campionato, 14 complessivamente e con 14 assist considerando anche la Champions League. Kvicha Kvaratskhelia al suo primo anno al Napoli produce un gol o un assist ogni 80 minuti: in pratica ha devastato il campionato italiano e s'è conquistato la vetrina della Champions. Un impatto praticamente senza precedenti, diventando in pochi mesi una delle stelle del calcio europeo, al punto da scomodare per ben due volte persino il New York Times. Inevitabilmente sul georgiano si sono già accesi i radar di tutte le big internazionali, ma a differenza di quanto può accadere con Osimhen per il georgiano il Napoli è fiducioso di trattenerlo (almeno) per un altro anno.