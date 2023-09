Kvaratskhelia è solo un ‘Quando’

Siamo dinanzi ad un ‘quando’, sul fatto che tornerà a fare la differenza non esistono dubbi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E siamo qui, a discutere del sesso degli angeli. A perderci in analisi strampalate, forzature che poco raccontano e niente spiegano. In questi giorni di grande confusione, in un Napoli che si trova di fronte ad un cambiamento forse troppo radicale, siamo stati in grado di lanciare nel calderone della polemica anche l’MVP della scorsa Serie A.

Khvicha Kvaratskhelia è fuori dall’ordinario. Non servirebbe nemmeno spiegarlo, basterebbe riguardarsi con massima goduria le incredibili giocate dello scorso anno. Giocate che lo pongono, inevitabilmente, in una dimensione differente, che appartiene a pochissimi eletti. Perdersi sui gol che non sono arrivati nell’ultima parte dello scorso campionato, quando spesso è stato utilizzato a fasi alterne con lo scudetto già in ghiacciaia.

Il 77 azzurro in estate ha preso una brutta botta, che ne ha condizionato la preparazione e le prime uscite. Nello stretto, l’assist col Sassuolo lo conferma, sa essere ancora geniale, deve solo ritrovare la brillantezza che arriva da una condizione ottimale. Non ci sono dubbi sull’eccezionalità di Kvara, bisogna solo attendere un pochino di tempo. Siamo dinanzi ad un ‘quando’, sul fatto che tornerà a fare la differenza non esistono dubbi.

Commenta con l'autore