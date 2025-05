Il piano di Giuntoli per Osimhen, sul piatto 85mln: l'ultima parola ad ADL

Cristiano Giuntoli sta provando a portare alla Juventus Victor Osimhen ed è pronto a investire 85 milioni di euro tra base fissa e bonus per l'attaccante nigeriano del Napoli. Questa la notizia diffusa dal Corriere dello Sport oggi in edicola: "Dieci in più di quelli necessari con l’escape (ovvero la clausola rescissoria, ndr): Napoli avvertito. Sia chiaro: se rispetto ai club esteri l’unico consenso necessario all’operazione è quello di Osi, tecnicamente il titolare del diritto allo svincolo dietro versamento della somma, nel caso delle società italiane è il Napoli a comandare il gioco. La clausola non è valida e dunque spetta a De Laurentiis decidere se accettare o meno l’offerta.

Il piano della Juventus è molto ambizioso: Osimhen ha compiuto 26 anni a dicembre, è nel pieno, ma ha un altro anno di stipendio da quasi 11 milioni di euro netti. I conti, insomma, dovranno quadrare e si lavora con il legale del giocatore, l’avvocato Monteneri. Però, beh, Victor è un centravanti portentoso: un leone travestito da gazzella che sposta gli equilibri nelle due fasi, che pressa come un mediano e fila come un fulmine; che segna a raffica. Lo faceva al Napoli e lo ha fatto anche in questa stagione in prestito al Gala: 24 gol in 27 partite di campionato, 33 in 37 contando anche le coppe".