L'acquisto a sorpresa di Calzona: Zielinski sarà titolare contro il Cagliari

A giugno sarà dell'Inter e Piotr Zielinski ad oggi ha interrotto il cammino proprio a San Siro con il Milan l’11 febbraio in una sorta di derby anticipato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A giugno sarà dell'Inter e Piotr Zielinski ad oggi ha interrotto il cammino proprio a San Siro con il Milan l’11 febbraio in una sorta di derby anticipato. Il giorno dopo la partita rimase da quelle parti per le visite mediche, ricorda quest'oggi il Corriere dello Sport, ma ora in panchina è arrivato Francesco Calzona che viene definito "un tipo tosto, uno che non guarda in faccia a nessuno. Tutto chiaro? Comanda il calcio, il gioco. E lui, di Zielinski, non vuole proprio fare a meno. A partire da oggi: con il Cagliari tornerà titolare, di nuovo nel balletto di quella filastrocca geniale messa a punto da Spalletti. E questa la sua prima scommessa. La seconda, però, è già cominciata: restituirgli la luce un po’ sopita".

Calzona conosce Zielinski addirittura dai tempi dell’Empoli, prima ancora di ritrovarlo al Napoli nel triennio di Sarri e nella parentesi al fianco di Spalletti: "Era la stagione 2014-2015, sono dieci anni di stima calcistica e anche di segreti, accorgimenti, collaborazione: c’è anche la mano di Calzona, nella coltivazione di quel naturale e fulgido talento. Ci sono i suoi suggerimenti nella crescita tattica di quello che tutti, ma proprio tutti i compagni presenti e passati ritengono uno straordinario prototipo di calciatore. Napoli s’è deliziata per otto stagioni a vederlo danzare e strappare con il pallone, ma ora è cominciato l’ultimo capitolo e Calzona vorrebbe scrivere un finale all’altezza".