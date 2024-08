L'Al-Ahli molla Osimhen! Ha raggiunto l'accordo con Toney

vedi letture

Victor Osimhen non si unirà all'Al Ahli: il club arabo è a lavoro per concludere l'accordo con Ivan Toney, attaccante del Brentford. Già in mattinata l'attaccante inglese aveva sostenuto le visite mediche a Londra e adesso, come riportato da Fabrizio Romano, i due club sono al lavoro per completare lo scambio dei documenti e concludere l'accordo. Resta da intendere il futuro dell'attaccante nigeriano, legato unicamente alle decisioni del Chelsea nelle ultime ore di mercato.