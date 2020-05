L'annuncio a sorpresa: il Napoli sta accelerando per Everton

Prima l'annuncio di Maurizio Pistocchi ("Offerta accettata dal Gremio per 25 milioni") e ora quello del papà di Everton: "Il Napoli è venuto da lui e ha presentato un progetto". Due indizi fanno una prova e non c'è da sorprendersi se il presidente del club brasiliano abbia smentito la trattativa, può trattarsi semplicemente di depistaggio, una bugia a fin di bene, per chiudere i riflettori. Funziona così il mercato. Una cosa è certa: il Napoli è seriamente intenzionato a Everton, 24 anni, talento brasiliano del Gremio, ala mancina ma di piede destro, un giocatore fortissimo già pronto per sbarcare in Europa.

CHE COLPO - Non sono tanti, per lui, 25 milioni di euro, il suo valore attuale. Everton è un imprendibile esterno offensivo, dribbla e fornisce assist ma vede anche la porta, è un giocatore concreto pur avendo ogni peculiarità tipica del mondo carioca. Il Napoli ci sta provando seriamente sapendo di doversi rinforzare in attacco e crede - spera - di poter arrivare fino in fondo nella trattativa per il calciatore che sogna da tempo di sbarcare in Europa e che ora tratta col Napoli. Lo ha detto il papà.