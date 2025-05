L'annuncio di De Bruyne è vicino: in settimana si chiude per il regalo scudetto di ADL

vedi letture

Scatto De Bruyne: il Napoli chiude in settimana! Questo l'annuncio del Corriere dello Sport sull'imminente arrivo del centrocampista bela, che sarà il regalo scudetto di De Laurentiis: "Comincia oggi la settimana decisiva per l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, il regalo del presidente De Laurentiis per lo scudetto e il ritorno in Champions League" scrive il quotidiano che parla di una trattativa che il ds Manna ha condotto a fari spenti (fino ad un certo punto) con diversi viaggi a Manchester per parlare direttamente con il giocatore per presentargli il progetto e convincerlo.

"De Bruyne si era preso del tempo per riflettere. Aveva tante offerte che ora neppure valuta più. Poteva restare in Premier, al Liverpool, oppure andare in Francia, OM, o in Italia assecondando il tentativo della Juve o, ancora, salutando l’Europa per l’America, Chicago. Alla fine ha ascoltato il cuore e ha detto sì al Napoli. Ovvero il club che si è mosso prima di tutti e lo ha fatto in modo convinto, concreto, con una proposta allettante" si legge.