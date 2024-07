L’Equipe - Osimhen, c’è il PSG ma non con la clausola e serve prima un addio

Così scrivono, nella sua versione online, i francesi dell'Equipe:

"Se nelle ultime settimane questo affare sembrava essere stato messo da parte, il PSG sembra finalmente intenzionato a provarci per l'acquisto dell'attaccante nigeriano del Napoli Victor Osmihen". Così scrivono, nella sua versione online, i francesi dell'Equipe: "Mentre le discussioni sull'arrivo di Khvitcha Kvaratskhelia (23 anni, sotto contratto fino al 2027) non vanno avanti, nonostante l'accordo con il giocatore, il PSG dovrebbe rilanciare nei prossimi giorni la pista che porta a Victor Osimhen (25 anni, sotto contratto fino al 2027). 2026).

A differenza del georgiano, l'attaccante nigeriano ha un clausola d'uscita concessa dalla sua dirigenza quest'estate. Ma non ad ogni costo. Il Napoli aspettava nelle ultime settimane offerte inglesi che alla fine non sono mai arrivate. Il club parigino non vuole pagare una clausola rescissoria (130 milioni di euro) considerata eccessiva e spera di poter trattare". In ogni caso l'Equipe ha chiarito che prima di fiondarsi su Osimhen, il Psg dovrà piazzare qualcuno degli attaccanti in rosa (Kolo Muani su tutti o Ramos).