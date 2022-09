L'esame più duro contro i Reds: filtra ottimismo per Osimhen

Jürgen Klopp dimostra di conoscere alla perfezione le vicende del Napoli, analizzando anche la situazione ambientale

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"C'era un po' di nervosismo per le cessioni di alcuni giocatori, ma ora se le cose si sono calmate. Il club ha preso giovani forti e competitivi e Spalletti è rimasto sempre molto calmo in quella situazione non facile, è perfetto per Napoli". Jürgen Klopp dimostra di conoscere alla perfezione le vicende del Napoli, analizzando anche la situazione ambientale vissuta dai partenopei quest'estate e che ora effettivamente sembra essere già alle spalle. I mugugni estivi, se non addirittura le contestazioni, sembrano infatti lontanissimi col Maradona che tornerà a presentare il sold-out per la gara al Liverpool vice-campione d'Europa che apre il girone di Champions.

Il Napoli può giocarsela

Il clima è cambiato grazie ai risultati delle prime giornate, al rendimento dei nuovi acquisti, in particolare quelli di Kim e Kvaratskhelia che sono i due già inseriti alla perfezione nell'undici titolare di Spalletti. E la serata contro il Liverpool può dire tanto sulla competitività di questo Napoli, magari accelerando quel processo di crescita su cui insiste tanto Spalletti perché solo alcune gare - ed alcune vittorie in particolare - possono darti quelle certezze e quella fiducia per bruciare degli step e fare un ulteriore passo in avanti.

L'unico dubbio è pesantissimo

"Se domani riuscirà a calciare, e quindi verranno confermati i progressi di oggi, allora giocherà", così Spalletti in merito alla presenza di Victor Osimhen, uscito dall'Olimpico di Roma con un risentimento muscolare. Troppo importante la sua presenza per punire la linea alta ed aggressiva di Klopp, troppa la sua voglia di esserci alla prima di Champions: per questo filtra ottimismo per la presenza del nigeriano, nel tridente con Kvaratskhelia e Politano (favorito su Lozano, recuperato ma pur sempre reduce da un trauma cranico).