L'esercito dei bomber di Carlo: record del Napoli per numero di calciatori in gol

Con il ritorno al gol di Milik, il Napoli è la squadra che ha mandato in gol il maggior numero di giocatori, delle 20 di Serie A, dopo otto giornate di campionato. A sottolineare il dato statistico è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza così la questione: "In pratica sono nove i marcatori presenti nella speciale classifica delle reti segnate. Il capocannoniere della squadra è Dries Mertens, con 4 centri e alle sue spalle c’è Lorenzo Insigne, fermo a quota 3. Poi, via via gli altri 7 tra i quali spicca Kostas Manolas a quota 2 gol segnati, l’unico nelle prime posizioni a non essere un attaccante. Sotto quest’aspetto, il gioco di Ancelotti favorisce gli inserimenti dei difensori, sui calci piazzati, e dei centrocampisti che attaccano gli spazi. Mancavano i gol di Milik e averli ritrovati sarà senza dubbio un motivo in più per guardare al futuro con maggiore ottimismo".