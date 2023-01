L'exploit di Meret che neppure Sirigu si aspettava: i motivi dell'addio

Salvatore Sirigu da record: andrà via da Napoli con zero presenze. Nessuno lo avrebbe mai sospettato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salvatore Sirigu da record: andrà via da Napoli con zero presenze in gare ufficiali. Nessuno lo avrebbe mai sospettato. In estate arrivò in attesa di risolvere la questione Meret, erano i giorni di Keylor Navas, Spalletti parlò di due grandi portieri e tutti pensarono all'accoppiata Sirigu-Navas dato che Meret non godeva della totale fiducia del proprio allenatore.