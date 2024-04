L'identikit della Gazzetta: "Osimhen ha scelto la sua squadra futura"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ribadisce l'addio ormai certo in estate di Victor Osimhen

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ribadisce l'addio ormai certo in estate di Victor Osimhen. Non solo. Il quotidiano spiega anche il motivo per cui il bomber nigeriano andrà via.

Osimhen, infatti, si legge, ha l'ambizione di sbarcare in una squadra che possa permettergli di lottare ogni anno per campionato e Champions. Ma serviranno i 120 milioni della clausola per comprarlo.