L'impatto devastante di Neres: non solo spacca-partite, presto anche titolare

Dopo tre giorni di riposo concessi da Conte dall'ultima gara di venerdì col Como, il Napoli riprende quest'oggi la preparazione a Castel Volturno e lo farà senza ben 12 nazionali. Nel gruppo dei superstiti c'è anche David Neres che potrà sfruttare questo periodo per fare un ulteriore step dal punto di vista fisico e tattico per puntare a prendersi in primis il Napoli e poi magari anche per riconquistare la nazionale brasiliana persa appena un anno fa (all'ottobre del 2023 infatti risalgono gli ultimi minuti in campo con la Seleçao contro l'Uruguay) tra qualche problema fisico e alcune incomprensioni al Benfica.

Numeri incredibili

Lo score del brasiliano è di 3 assist ed 1 gol in appena 63 minuti di campionato, entrando sempre dalla panchina, che sale a 2 gol e 4 assist in 141 minuti aggiungendo anche la Coppa Italia. Numeri devastanti che per ora gli sono valsi il ruolo di spacca-partite, un po' come Dries Mertens all'inizio della sua avventura napoletana anche se il belga che ci mise un bel po' per iniziare ad incidere ed ambientarsi nel campionato. Per Neres, invece, che chiaramente arriva con qualche annetto in più ed un'esperienza alle spalle decisamente diversa, l'impatto è stato immediato e devastante ed è senza dubbio il nome più chiacchierato dai tifosi che ad ogni ingresso, seppur per pochi minuti, aumentano il desiderio di vederlo titolare.

Conte ha aperto alla titolarità

Politano ha grande maturità tattica, svolge un lavoro prezioso quasi a tutta fascia, ma il tecnico ha elogiato ripetutamente Neres (entrato per Kvara) dopo l'ultima gara: "L'abbiamo riportato ad un livello importante fisico e tattico dopo anni altalenanti. A livello offensivo ha numeri importanti e nell'ultimo periodo ho visto che si sta applicando molto anche a livello difensivo - l'ammissione del tecnico - lui alza il livello di competitività e qui nessuno gioca per forza. Lui ha fatto gol, poteva farne un altro ed ha fatto infortunare un avversario, devo tenere conto del suo impatto devastante, ma quanto prima mi auguro che inizi da titolare", l'apertura di Conte verso Neres che potrebbe iniziare in gare dove il Napoli avrà il controllo e non è richiesto un particolare aiuto difensivo.