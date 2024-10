L'incredibile dato sul Napoli di Conte: corre (in media) 5 km in più dello scorso anno

Oggi alle 08:25

E domenica a Empoli sarà una sfida tra maratoneti. Dietro al Napoli, infatti, brilla la squadra di Roberto D’Aversa

Il Napoli capolista è la squadra che macina più chilometri di corsa effettiva delle venti della Serie A. Questo il dato su cui si sofferma l'analisi dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Doppiamente al primo posto, dunque. Perché alla fine i punti sono lo specchio degli atteggiamenti quotidiani, di questa ritrovata cultura del lavoro che ha trasformato il gruppo azzurro: 65,526 km corsi di media a partita, quasi 5 di più della scorsa desolante stagione in cui gli azzurri chiusero al 17esimo posto in questa classifica e decimi in campionato.

E domenica a Empoli sarà una sfida tra maratoneti. Dietro al Napoli, infatti, brilla la squadra di Roberto D’Aversa, che corre in media poco meno di 500 metri della capolista. E anche qui, il riscontro del campo non lascia dubbi: se l’Empoli è tra le rivelazioni di questo avvio di campionato, è anche perché i toscani corrono, pressano, raddoppiano e restano sempre compatti".