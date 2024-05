La confessione di Manna a Chiavelli: "I senatori vogliono Conte al Napoli"

La maggior parte della rosa approverebbe la scelta, il dirigente lo conosce bene avendo lavorato a lungo nell’ambiente

TuttoNapoli.net

I senatori del Napoli vorrebbero Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Questa l'indiscrezione che arriva dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Manna, dopo aver raccolto anche il sentimento dei senatori, sostiene la candidatura di Antonio Conte e l’ha fatto presente anche a Chiavelli. De Laurentiis l’aveva contattato a novembre, per affidargli la panchina dell’esonerato Rudi Garcia, senza risultati. Oggi la situazione è profondamente diversa. Ci sono stati diversi contatti recenti, che si sono interrotti una settimana fa.

Gli approcci interlocutori hanno permesso al Napoli di essere pienamente a conoscenza delle richieste economiche e tecniche, a cui si potrebbe andare incontro solo con un sacrificio importante e in deroga alle disposizioni sul monte ingaggi dettate dal presidente. La maggior parte della rosa approverebbe la scelta, il dirigente lo conosce bene avendo lavorato a lungo nell’ambiente Juve. I traguardi raggiunti, poi, parlano da sé e raccontano di una figura perfetta per risalite e cambi di mentalità. L’ideale per ridare animo ed entusiasmo ai giocatori e alla città.