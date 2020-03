La corsa all’aperto di Ciro: social furiosi, ma cosa dice la legge?

Dries che corre verso casa tra la gente, un video che diventa virale. In un momento normale sarebbe l’ennesima conferma del legame forte tra il belga e la città, in un momento come questo diventa invece motivo di polemiche.

Il video di Mertens che si allena, rispettando la distanza di sicurezza imposta dal decreto del Governo, ha aperto lunghe discussioni sui social, anche in virtù dell’Ordinanza voluta dalla Regione Campania dal Governatore De Luca, che ha adottato misure ancora più restrittive rispetto a quelle del Premier Giuseppe Conte.

Correre da soli, si può? Secondo il Decreto, evitando parchi e luoghi pubblicità, l’attività sarebbe consentita. Secondo l’Ordinanza di De Luca, invece, tale attività risulterebbe incompatibile con le misure prese. A rendere ancor più criptica la questione è stato il Prefetto di Napoli Marco Valentini, che a Repubblica ha dichiarato: "L'attività motoria all'aperto è consentita, ma non in gruppo”.

Insomma, non tutto è chiaro. Nelle polemiche che hanno coinvolto Mertens, però, viene spesso dimenticata un elemento: il lavoro svolto da Dries. Chiaro che per un calciatore l’esercizio fisico risulti aspetto prioritario e chi ha corso almeno una volta sa bene che le sensazioni della strada sono totalmente differenti da quelle del tapis-roulant. Insomma, nel ramificato ed intricato momento legislativo, si può sicuramente ritenere giustificata la corsa di Ciro.