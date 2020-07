La doppia notizia di ADL sul mercato del Napoli

Osimhen è corteggiato da nuovi procuratori e Callejon può restare alle condizioni del Napoli. Sono queste le due notizie, neppure clamorose, che erano già nell'aria, rivelate da De Laurentiis nella sua conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro. Due conferme, in realtà, su trattative parallele, che non sono legate, che il Napoli sta conducendo in modo separato da mesi.

Osimhen è convinto di molte cose, forse aspetta solo di capire se ci sarà movimento per lui in Premier League, intanto valuta l'offerta del Napoli e sa che la società azzurra non lo attenderà in eterno. Non solo: gli agenti, quelli storici, spingono per la soluzione partenopea, ma ce ne sarebbero altri che stanno cercando di temporeggiare e che di sicuro potrebbero aver avuto un peso nella sua indecisione, nella sua lecita voglia di riflettere prima di prendere una decisione.

Callejon è ancora valido, 33 anni e non sentirli, certo non è quello del 2013 ma coi suoi tanti assist in stagione - l'ultimo a Mertens - conferma di poter dare ancora tanto al Napoli. Lo sa che De Laurentiis che non ha deciso di lasciarlo partire, semplicemente ha proposto un rinnovo ad un anno con opzione per il secondo. Callejon ne vuole due e intanto aspetta offerte dalla Spagna. Decisivi i prossimi giorni. Ma sarà Calleti, nel caso, a doversi avvicinare alla posizione del Napoli.