La lezione di Gattuso a Gasperini: il Napoli manda un chiaro messaggio a tutto il campionato

Imbattuto sul campo, a punteggio pieno in classifica se non fosse per quello 0-3 a tavolino con la Juventus con conseguente punto di penalizzazione. E ancora: dodici gol fatti e uno solo subito in tre gare disputate (per davvero) e la capacità di mandare a segno praticamente tutti gli attaccanti. Dopo quattro giornate di campionato il Napoli si candida ad un ruolo da protagonista quest'anno e lo surclassando l'Atalanta, la squadra più in forma del campionato, senza neanche avere troppi problemi. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna tesse le lodi degli azzurri:

"Rino Gattuso gliel’ha incartata, la partita. Gian Piero Gasperini ha preso atto della lezione subita ed ha riconosciuto all’avversario la superiorità dimostrata in campo. E’ stato un bel vedere, il Napoli. Armonico nei movimenti ed efficace dalla metà campo in su dove, soprattutto nel primo tempo quando ha praticamente chiuso la partita con le quattro reti. [...] Resta la grande prestazione del collettivo napoletano, insieme a una vittoria schiacciante. Un chiaro messaggio che il Napoli ha voluto inviare al campionato".