La moviola di Sky: "Bakayoko-Theo Hernandez, il tocco c'è ma non è episodio da VAR"

Polemiche nel finale di Milan-Napoli per un contatto in area tra Tiemoué Bakayoko e Theo Hernandez. Per la moviola di Sky Sport l'episodio è discutibile, ma sicuramente non da VAR. Lo afferma Fabio Caressa, così come Stefano De Grandis: "Il tocco sicuramente c'è. E' un rigore che l'arbitro può fischiare, ma non so quanto sia da VAR. L'arbitro lo vede e non lo considera lui stesso errore grave, per questo non lo assegna". Lo studio, poi, conviene: il rigore poteva starci, se fischiato da Pasqua. Ma resta il fatto che non si trattasse di un episodio in cui può intervenire il VAR, in quest'occasione Mazzoleni.