La replica di ADL: "Se avessi minimamente sospettato, non sarei partito"

"Se avessi minimamente sospettato non sarei partito, ovviamente". Così ha risposto Aurelio De Laurentiis a tutti quelli che lo hanno contattato dopo la notizia della sua positività al Covid19. A riportarlo è l'edizione odierna di Repubblica che aggiunge come il presidente del Napoli ha più volte ribadito di non avere sintomi della malattia.

"Solo un'indisposizione attribuita ad una cena a base di ostriche nella sua villa caprese. De Laurentiis non aveva febbre, come certificano le 6 misurazioni della temperature a cui si è sottoposto al porto e all'aeroporto". Il quotidiano ricorda come il patron avesse effettuato un tampone nella giornata di domenica (con esito negativo) e ne avesse effettuato un altro prima della partenza verso Milando, direzione assemblea di Lega.