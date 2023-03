La scelta clamorosa di De Laurentiis per blindare Osimhen

Victor Osimhen al centro del mercato. Sarà più difficile prolungare il contratto (in scadenza nel 2025) dello scatenato numero 9

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen al centro del mercato. Sarà più difficile prolungare il contratto (in scadenza nel 2025) dello scatenato numero 9. Saranno tanti i top club disposti a offrire al campione nigeriano uno stipendio da almeno 10 milioni netti a stagione, più che raddoppiato rispetto a quello attuale del capocannoniere della Serie A. Ma il presidente - scrive il quotidiano Repubblica - è intenzionato a fare uno sforzo economico per blindare la sua stella almeno per un’altra stagione: a costo di sforare clamorosamente il tetto massimo fissato per gli ingaggi dei giocatori azzurri.