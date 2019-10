La stagione del Napoli è iniziata il 23 ottobre alle 22.30

(di Arturo Minervini) - Può il tempo cambiare la linea sulla quale passeggia verso l’infinito? Può un evento ribaltare l’andamento costante, cristallizzare un momento, avviare una forza esplosiva che permette di azzerare tutto quello che era? La domanda resta di grande interesse e diventa applicabile a quanto accaduto al minuto 73’ di Salisburgo-Napoli. Sono circa le 22.30, quando accade qualcosa di inatteso, una volontà superiore che si materializza.

I tifosi del Napoli stanno discutendo in maniera più o meno animata dopo la zuccata del 2-2 di Haland, cercando i possibili colpevoli ed individuando nell’errata lettura di Kalidou Koulibaly il colpevole per quella rete che aveva stroncato l’entusiasmo dopo l’1-2 di Mertens segnato 7 minuti prima. Per qualche secondo, dunque, l’attenzione viene distolta, la partita resta sullo sfondo a muoversi in un universo parallelo. Tra una chiacchiera e l’altra, tra chi si porta le mani al volto, tra chi già inizia la processione funebre per quel pessimismo cosmico che attanaglia questa piazza da troppo tempo, la gara è ripartita. Ma nessuno sembra farci molta attenzione. Poi, la visione. Un pallone in profondità, Insigne che ci crede e si mette a rincorrerlo. La difesa è piazzata male, Lorenzo arriva prima di tutti sul pallone e lo calcia col destro. Da lì in poi, tutto quello che accadrà, sarà una serie incredibile di eventi concatenati, schiavi del destino. Di qualcosa che doveva accadere.

Il pallone calciato da Insigne col destro, trova un alleato inatteso: lo stinco di Ramalho. Si inerpica su nel cielo, come un arcobaleno che vuole festeggiare con i suoi colori la fine della tempesta, terminando la sua corsa in fondo alla rete. In quel preciso istante, tutto viene azzerato. Le paure, le incomprensioni, le parole avvelenate. La gioia prende il posto di tutto questo. C’è solo un ragazzo di 28 anni che dentro matura una grande verità: aver avuto atteggiamenti sbagliati. E così corre. Corre verso quella che vuole provare ad essere la sua guida. E con lui corrono tutti. Nella stessa direzione. Salmoni che risalgono la corrente per invertire l’ordine naturale delle cose. Per scrivere pagine nuove, per concedersi un nuovo inizio. La stagione del Napoli è iniziata alle 22.30 del 23 ottobre nella pazza notte di Salisburgo.