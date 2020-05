L’addio annunciato (troppe volte)

(di Arturo Minervini) - Ci risiamo. Con la sensazione di esserci già stati, ad un punto che già in passato doveva essere di non ritorno e che invece ha trovato modo di raccontare ancora una storia che non voleva finire.

Già nella scorsa primavera, lo stesso protagonista, aveva annunciato di avere altre idee per il futuro. “Voglio vincere trofei, ho bisogno di un’altra piazza’ dichiarava Hysaj il 30 maggio scorso, al termine di una stagione non certo esaltante per lui.

“Abbiamo comunicato al Napoli, al presidente De Laurentiis, che non rinnoveremo il contratto. La volontà è quella di andare via”. Parole dell’agente dell’albanese, Mario Giuffredi, che nelle scorse settimane aveva invece prospettato la possibilità di rinnovare col club così da permettere alla società di negoziare con possibili acquirenti in posizione di forza.

Non è bastata evidentemente la fiducia che Gattuso ha mostrato di avere nell’ex Empoli, nuovamente con la valigia sul letto. Questa volta il Napoli dovrà fare presto a trovare acquirenti, consapevole che all’orizzonte c’è il rischio di perdere a zero un calciatore che alla fine del ciclo di Sarri aveva raggiunto valutazione altissima. Questa volta, dopo tanti annunci, par essere arrivato il momento giusto per salutarsi.