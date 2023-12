Le alternative con la valigia: le cessioni estive rinviate a gennaio

Sarà un mercato invernale come mai fatto prima dal Napoli (se si esclude la prima gestione Gattuso), quello che si aprirà ufficialmente il 2 gennaio.

Sarà un mercato invernale come mai fatto prima dal Napoli (se si esclude la prima gestione Gattuso), quello che si aprirà ufficialmente il 2 gennaio. La sessione di riparazione diventa essenziale per il club di De Laurentiis, se non vuole perdere l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League, che dalla prossima stagione avrà un nuovo format (girone unico e due partite in più rispetto all’attuale formula) e maggiori introiti.

Il mercato che doveva essere fatto a giugno. Un po’ per riconoscenza verso i campioni d’Italia, un po’ per tentare di riconfermarsi in vetta cercando di cambiare il meno possibile dopo le cessioni di Kim (clausola esercitata dal Bayern Monaco) e Lozano (contratto in scadenza a giugno 2024), il ritorno al Tottenham di Ndombele per fine prestito e gli addii di Spalletti e Giuntoli, in estate il Napoli ha toccato pochissimo la rosa. Solo tre nuovi innesti nel gruppo che ha riportato il tricolore all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni: Natan, Cajuste e Lindstrom. Cambiando la guida tecnica anche chi aveva avuto meno spazio con Spalletti: Zanoli (rientrato dal prestito alla Samp), Gaetano e Zerbin, è rimasto per motivi di lista e sperando che con Garcia le cose sarebbero cambiate. Ma così non è stato, l’esonero del tecnico francese e il ritorno al Napoli di Mazzarri non ha cambiato di molto le cose. Ai tre provenienti dal settore giovanile si sommano lo scontento Elmas, ceduto nelle scorse ore al Lipsia (manca solo l’annuncio ufficiale), Demme (a fine contratto e fuori dal progetto) e Zielinski (manca ancora l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno e l’Inter spinge per averlo a parametro zero).

I possibili partenti. Difficili le partenze a gennaio di Demme e Zielinski. Entrambi potranno accordarsi con un nuovo club firmando come parametri zero dal 2 gennaio. Restano quindi in uscita i due classe 2000 e l’ex Frosinone. Per quanto riguarda Zanoli sembrerebbe possibile il suo ritorno a Genova in prestito (stavolta sponda rossoblù), il Napoli avrebbe anche già l’accordo con il suo sostituto (la scelta è tra Mazzocchi e Faraoni). Su Gaetano c’è l’interesse di diversi club di Serie A, ma fino a quando non arriverà un nuovo centrocampista, vista la cessione di Elmas e la partenza per la Coppa d’Africa di Anguissa, la cessione in prestito dell’ex Cremonese resta in stand-by. Zerbin, invece, potrebbe tornare di nuovo al Frosinone, club nel quale si è espresso al meglio.