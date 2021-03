Le probabili formazioni di Roma-Napoli: Manolas favorito su Maksi. Dzeko torna titolare

Dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, il Napoli scende in campo all'Olimpico per il Derby del Sole contro la Roma, in quello che sembra un vero e proprio spareggio per la Champions. Gattuso ritrova Lozano e Manolas, con il greco che scalpita per essere in campo da titolare contro la sua ex squadra. Il messicano torna in panchina dopo l'infortunio muscolare ed è pronto ad entrare a partita in corso. Assenti gli indisponibili: Petagna, Lobotka, Rrahmani e Ghoulam, e lo squalifcato Di Lorenzo.

LE ULTIME SULLA ROMA - Fonseca deve rinunciare agli infortunati: Juan Jesus, Mkhitaryan, Smalling, Veretout e Zaniolo, e allo squalificato Bruno Peres. Solito 3-4-2-1 per i giallorssi, con Mancini, Cristante e Ibanez terzetto di centarli davanti a Pau Lopez. A centrocampo l'ex Diawara e Villar con Karsdorp e Spinazzola sui lati. Rispetto a Kiev invece cambiato totalmente l’attacco, con Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Edin Dzeko.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso dovrebbe schierare Ospina tra i pali, al centro della difesa Manolas, dopo il rigore causato nell'ultimo minuto di Sassuolo-Napoli, dovrebbe tornare in campo a far coppia dal primo minuto con Koulibaly. Sugli esterni Hysaj sostituisce lo squalificato Di Lorenzo a destra, mentre a sinistra tornerà titolare Mario Rui. In mediana solita coppia Demme-Fabiàn Ruiz. Confermato anche l'attacco con Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Mertens, preferito ancora a Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.

Ballottaggi: Ospina-Meret 80%-20%, Manolas-Maksimovic 55-45%, Mertens-Osimhen 80-20%.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca.

ARBITRO: Di Bello; assistenti Peretti-Paganessi; IV: Ayroldi; Var: Di Paolo, Avar: Cecconi.

DOVE VEDERLA - Diretta Tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli/Italia e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita.