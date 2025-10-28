Live Lecce-Napoli 0-0: termina il primo tempo

vedi letture

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire la diretta

19.20 Termina un primo tempo soporifero, sul punteggio di 0-0 al Via del Mare. Una partita senza grossi spunti, se non l'occasione di Olivera respinta da Falcone.

47' Termina il primo tempo.

47' Girata di Camarda all'interno dell'area di rigore. Tiro alto e gioco fermo per un tocco con il braccio.

45' Concessi 2' di recupero.

39' Altra entrata dura di Pierotti, questa volta il fallo è su Noa Lang-

35' Palla gol per il Napoli. Il tiro di Olivera viene respinto da Falcone.

30' Cross di Olivera, Politano tira alto.

26' Giallo per Olivera.

26' Occasione per il Lecce, il tiro di Berisha termian al lato.

25' Adesso è il Lecce a provare a controllare il possesso.

18' Tiro di Politano, la traiettoria sbatte su Lucca.

16' Angolo battuto da Politano, alto il colpo di testa di Olivera.

15' Anticipato Lucca in area di rigore, sul suggerimento di testa di Di Lorenzo.

12' Tiro di Gilmour dalla distanza. Calcio d'angolo per il Napoli.

8' Brutto intervento di Pierotti su Olivera.

7' Ritmi bassi in questo avvio di gara. Il Napoli cerca, con pazienza, attraverso il possesso di trovare il varco giusto.

4' Respinto il tentativo di tiro di Lucca dalla distanza.

3' Il Napoli controlla il possesso.

18.31 LECCE-NAPOLI È INIZIATA!

17.45 - Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli:

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Morente, Stulic, N’Dri, Helgason, Kouassi, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. A disp: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, McTominay, Rrahmani, Hojlund, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.

17.25 - Manca sempre meno all'inizio della gara.

17.10 - A breve la lettura delle formazioni, ancora alcuni dubbi per le scelte di Antonio Conte: scalpitano Lang e Lucca!

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Lecce-Napoli, nona gara del campionato di Serie A. Continua il tour de force del Napoli di Antonio Conte, che alle ore 18:30 al Via del Mare affronterà la quarta delle otto gare in 22 giorni. In trasferta a Lecce però si va con uno spirito diverso: gli azzurri contro l'Inter hanno trovato una vittoria importantissima che, oltre ad averli riportati in testa alla classifica, ha ridato morale ed entusiasmo. Occhio però a sottovalutare la squadra di Eusebio Di Francesco, che già l'anno scorso alla guida del Venezia aveva messo in difficoltà i partenopei sia nella gara d'andata che in quella di ritorno.