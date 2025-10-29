Video

Milinkovic-Savic ai tifosi: "Un grande saluto da Lecce, grazie per il sostegno. Avanti Napoli!"

Oggi alle 00:40Dai social
di Antonio Noto

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce, uno dei protagonisti assoluti della serata, Vanja Milinkovic-Savic, ha voluto condividere la propria soddisfazione attraverso i canali social del Napoli.

Il portiere serbo, autore di un’altra prestazione di alto livello con la parata decisiva sul rigore calciato sullo 0-0 da Camarda, ha mandato un video-messaggio diretto ai tifosi azzurri: “Ciao ragazzi, un grande saluto da Lecce. Grazie mille per il sostegno, avanti Napoli!".