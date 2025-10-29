Buongiorno esulta sui social: "Continuità e clean sheet"
TuttoNapoli.net
Il Napoli porta a casa un'altra importantissima vittoria, che porta i campioni d'Italia al primo posto in classifica con tre punti di vantaggio sulla Roma, in campo domani contro il Parma. Dopo il successo casalingo contro l'Inter, la squadra di Conte vince di misura a Lecce tenendo dopo varie giornate la prota inviolata.
Al termine del match vinto 1-0 al Via del Mare, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno esulta con un post sul proprio account Instagram: "Continuità e clean sheet".
