Palmeri: “Conte ci riprova quest'anno... Così ogni arbitro avrà paura di fischiare contro il Napoli"

Palmeri: “Conte ci riprova quest'anno... Così ogni arbitro avrà paura di fischiare contro il Napoli"TuttoNapoli.net
Oggi alle 00:10Dai social
di Antonio Noto

"Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene". Le dichiarazioni di risposta a quelle rilasciate nel post-partita di Napoli-Inter dal presidente nerazzurro Marotta di Antonio Conte in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce fanno discutere il mondo interista.

Il giornalista di fede nerazzurra, Tancredi Palmeri, commenta così sul proprio account X: "Dopo aver influenzato la serenità degli arbitri l’anno scorso invocando i retropensieri, Conte ci riprova quest’anno quasi intimando che il rigore subito (e non segnato) contro il Lecce sia frutto di lamentele. Così ogni arbitro adesso avrà paura di fischiare contro il Napoli".