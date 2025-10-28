Conte a Dazn: "Qualcuno dice che ci gioviamo di questi infortuni, siamo all'assurdo! Su Anguissa e Lang..."

vedi letture

Nel post-partita di Lecce-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Prova caratteriale, cambiando il modo di approcciare rispetto a Torino, questo può farla felice? "Come detto queste partite non sono semplici, soprattutto perchè vengono dopo gare come l'Inter dove hai sprecato energie fisiche e mentali. Oggi abbiamo giocato contro una buona squadra, è sempre difficile giocare qui a Lecce. Secondo me dovevamo gestire meglio la parte finale, anche se non abbiamo rischiato tanto. La testa viene prima di tutto, poi c'è il cuore e le gambe. Per questo provo a telecomandare la testa dalla panchina".

Risposta caratteriale della squadra?

"Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, prendendo anche un palo. Nel secondo la partita è stata giocata, poi c'è stato questo rigore che poteva cambiare l'indirizzo ma il nostro portiere è stato bravo e siamo stati bravi a prenderci la vittoria. Si dimentica troppo in fretta questo inizio di stagione in cui stiamo facendo di necessità di virtù. Si è parlato di grandi rinforzi, ora qualcuno dice che abbiamo giovato di infortuni come quelli di Lukaku e De Bruyne. Siamo all'assurdo. Adesso in porta ci è rimasto solo Milinkovic-Savic, ma qualcuno in estate si chiedeva perché il Napoli prendeva un portiere di valore".

Come ha trasformato Anguissa, cosa le ha detto?

"Sinceramente non ho visto se si mi ha detto di stare calma, in quelle situazioni servono anche attributi e la calma non va bene. Certe situazioni vanno sempre indirizzate, specialmente se c'è un po' di panico. Sono molto contento per Franck, se ha sempre la spina attaccata ci sono pochi giocatori come lui ma può migliorare ancora nella conclusione. I gol li dobbiamo trovare, da più parti arrivano e meglio è".

Lang come sta?

"Lang ha avuto due colpi sullo stesso punto, penso sia un indurimento del muscolo. Non è una rottura. Sono contento anche per lui che era alla prima partita da titolare. Dobbiamo coinvolgere tutti in una situazione di difficoltà, lo spirito non ci deve mai mancare"