Lecce-Napoli 0-4, le pagelle: Ostigard la sblocca, Natan mura. Osimhen letale, Gaetano boom!

Meret 6 - Krstovic ne testa i riflessi a metà primo tempo, Alex risponde presente. Qualche incertezza sul gol annullato al Lecce.

Di Lorenzo 7 - Con la solita pulizia, tampona la vivacità di Strefezza. Sempre pronto a dare sostegno alla manovra offensiva con i suoi inserimenti.

Ostigard 7,5 - Due buoni interventi in avvio e lo stacco perfetto per portare avanti il Napoli. La continuità d’impiego gli sta dando maggiore fiducia e consapevolezza.

Natan 7 - Con grande attenzione nel primo tempo, compie un intervento importanti nella ripresa murando un tentativo di Krstovic con grande tempismo

Olivera 6 - Almqvist è cliente tosto e con la velocità lo mette in difficoltà nel primo tempo. Nel secondo tempo prende i giusti accorgimenti e gestisce. Finale in crescendo che gli vale la sufficienza.

Anguissa 6,5 - Legge in anticipo molte giocate e permette alla squadra di conservare i giusti equilibri. Col suo ritmo, riesce a gestire la gara senza mai perderne il controllo. Troppo importante per questa squada.

Lobotka 6,5 - Buone letture difensive, solita tranquillità quando c’è da avviare il giro palla. Con la squadra in crescita di condizione e i reparti più stretti, si sta lentamente riprendendo i suoi spazi. Dal 75’ Cajuste sv

Zielinski 7 - Batte una punizione telecomandata per la testa di Ostigard. Gioca tanti palloni di qualità, spesso di prima e con grande visione di gioco. Altra gara da leader di Piotr. Dall’82 Gaetano 7 Pochi minuti per regalarsi una gioia immensa con un gol di grande bellezza.

Lindstrom 5,5 - In avvio spreca una buona occasione calciando molto male. Qualche guizzo, ma tanta incostanza nel suo pomeriggio. Deve lavorare molto nell’intesa con i compagni. Dal 57’ Politano 7,5 - Subito in partita, con belle giocate e la conferma di un grande momento di forma. Le olive nel Martini con poker dal dischetto.

Kvaratskhelia 7 - Il gol con l’Udinese l’ha tranquillizzato e pian piano Kvara trova le vecchie giocate che sono marchio di fabbrica. L’assist per Osimhen è una pennellata già ammirata in passato, ma della solita stordente bellezza. Dal 57’ Raspadori 6 - Ha tanta voglia di cercare la porta col suo tiro e ci prova in due occasioni.

Simeone 6 - Garcia gli concede una maglia da titolare e interpreta bene la gara. Lavora di sponda e va vicino al gol con un bel destro da fuori. Dal 46’ Osimhen 7,5 - Impiega sei minuti per far quello che sa fare meglio di tutti quanti: far gol. Imperioso nello stacco del 2-0, che sceglie ancora di celebrare senza troppi sorrisi. Aveva però esultato al gol di Ostigard: forse vale di più quell’immagine lì.

