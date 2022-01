Leggete bene queste statistiche su Ghoulam

Faouzi Ghoulam è mancato tanto al Napoli e le statistiche post Juve lo confermano. Il terzino algerino ha giocato 98' di buon livello, ha giocato 62 palloni, ha effettuato 41 passaggi con l'89% di precisione, dato alto se rapportato ai 25 suggerimenti in avanti, tanti per un difensore. Ci sono stati anche due recuperi.

Ci sono due statistiche che rafforzano gli elogi: Ghoulam è terzo nella classifica dell'indice di verticalità, ovvero il dato sui passaggi verticali in grado di superare gli avversari. Il dato del terzino è di 2.63 (ovvero il numero di avversari superati da un passaggio andato a buon fine in verticale). Primo Insigne, secondo Zielinski. Ciò significa che Ghoulam ha tentato spesso la giocata che gli è riuscita, una nuova fonte di gioco, calciatore imprevedibile e di grande qualità. Poi c'è un primato: Ghoulam è primo con l'80,21% nella classifica 'disponibilità al passaggio', ovvero la capacità di smarcarsi per ricevere il passaggio dal compagno.