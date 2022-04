LIVE - ADL a Sky: “Dialogo distensivo, ma inaccettabile vedere altre correre più di noi! Sul ritiro…”

Non solo a Radio Kiss Kiss Napoli, nella giornata di oggi Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un'intervista anche ai microfoni di Sky Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo a Radio Kiss Kiss Napoli, nella giornata di oggi Aurelio De Laurentiis, direttamente da Castel Volturno, ha rilasciato un'intervista anche ai microfoni di Sky Sport: "Ho voluto fare un discorso distensivo al corpo allenante ed al corpo medico, ho detto che c’è bisogno che in questi giorni corriamo, tutti insieme, ci alleniamo, io vedo che quasi quasi le squadre che affrontiamo sembrano più preparate e brillanti di noi e questo non si può accettare.

Il Milan spende credo 96 milioni di stipendi di noi, noi ne spendiamo 136. Vogliono il ritiro? Poi ci rifletti e dici, il ritiro appartiene ad un mondo arcaico, allora ho detto incontriamoci e davanti ad un piatto ed un bicchiere di buon vino ci chiariamo. Cosa c’è che non va? E l’abbiamo fatto ieri. C’erano 4 tavoli di calciatori, ad ogni tavolo mi sono seduto, ci siamo scambiati idee, verifiche, e poi siamo andati a letto. Domani faremo lo stesso".

