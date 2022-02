LIVE - Barcellona-Napoli, pre-partita: Osimhen c'è, per precauzione si scalda anche Mertens

premi F5 o aggiorna la pagina per il live

18:25 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto prima della sfida col Barcellona ai microfoni di Sky Sport: "E’ un avversario molto forte, quest’anno sta vivendo una fase particolare ma hanno fatto investimenti importanti a gennaio e da ora in avanti saranno all’altezza degli anni scorsi. Speriamo di essere all’altezza.

Ginocchio Osimhen? Il provino è andato bene, si sente bene, buon per noi.

Juan Jesus per limitare Adama Traorè? Il mister ha cambiato qualcosa per avere forze fresche ma anche fisicità perché da quel lato c’è Traore che ha grande forza.

Ambiente molto maturo con Insigne, è una crescita di tutti? Lo spero. Contiamo sulla sua professionalità, lo dimostra ogni giorno ed anche ambiente e club sono cresciuti in questi anni.

Niente alibi per le assenze ma con Elmas esterno perdete qualcosa? Non vedo la squadra al 100% come ad inizio stagione, ci sono ancora assenti e qualcuno non al meglio, ma siamo in crescita. Su Elmas sono d’accordo, lui si esprime meglio in altre zone ma per il mister è utile anche li per una strategia diversa".

18:20 - Sono positive le sensazione di Victor Osimhen dal riscaldamento, il provino che era fissato nel pomeriggio è andato molto bene. In via precauzionale si sta scaldando anche Dries Mertens, ma arrivano notizie confortanti sulla disponibilità del nigeriano dal primo minuto.

18:00 - Victor Osimhen è entrato in campo da solo, prima degli altri, per anticipare il riscaldamento. E allungarlo, evidentemente, in virtù del sovraccarico muscolare al ginocchio di cui ha risentito nei giorni scorsi. A riferirlo è il corrispondente de La Gazzetta dello Sport Ricci su Twitter:

17:35 - FORMAZIONI UFFICIALI

Luciano Spalletti effettua quattro cambi, di cui due obbligati, per la sfida contro il Barcellona. La notizia più importante è il recupero di Osimhen in attacco, quindi niente Mertens. Sorprendente la decisione sulla corsia mancina: non gioca Mario Rui, ma viene adattato Juan Jesus da terzino, come già accaduto in altre situazioni. Torna il portiere di coppa, Meret, così come Anguissa in luogo dell'infortunato Lobotka a centrocampo. Di seguito le formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli, match valevole per lo spareggio di Europa League per gli ottavi di finale.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, de Jong, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian, Anguissa; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen

Dopo addirittura 18 anni il Barcellona torna nella seconda manifestazione europea per club, partendo dagli spareggi per accedere agli ottavi, ed un sorteggio irreale in Europa League contro i blaugrana è toccato proprio al Napoli. L'immotivata soddisfazione al momento dell'accoppiamento è calata anche da parte dei più ottimisti perché i catalani, che vivono una fase sicuramente di rinnovamento e lontana dai massimi livelli degli anni scorsi, a gennaio sono intervenuti con rinforzi pesanti come Adama Traoré, Ferran Torres, Aubameyang e Pierre-Emerick Aubameyang e soprattutto sembrano in crescita sul piano del gioco grazie alle idee di Xavi e la consapevolezza di giovani dal potenziale smisurato come Gavi e Pedri. Non a caso nelle ultime 6 giornate nessuno in Liga ha raccolto più punti del Barcellona. Certamente il Napoli se la gioca presentandosi con la seconda miglior difesa europea nei top 5 campionati europei e con lo status di "squadra da Champions", come sottolineato da Xavi più volte in questi giorni ed anche ieri.

