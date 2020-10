LIVE - Benevento-Napoli 0-0: squadre in campo!

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

21' - Contatto in area tra Foulon e Lozano, spinta del calciatore sannita, Doveri lascia proseguire, il Var non interviene.

19' - Cross di Foulon da sinistra, colpo di testa alto di Roberto Insigne.

17' - Gol annullato al Napoli per fuorigioco di Osimhen.

15' - Benevento chiuso, il Napoli non trova spazi.

13' - Calcio di punizione da 25 metri per il Benevento, destro alto di Caprari.

9' - Sfida molto fisica a centrocampo tra Bakayoko e Dabo.

6' - Cross di Mario Rui, Lozano stacca bene ma il colpo di testa a totalmente fuori misura.

4' - Gattuso non è contento dell'avvio dei suoi, calcia con nervosismo le scarpette di Osimhen che erano a bordo campo.

2' - Primo calcio d'angolo per il Napoli, cross allontanato dalla difesa sannita.

15.00 - Lorenzo e Roberto Insigne si abbracciano prima del calcio d'inizio, partito il match.

14.55 - Squadre in campo!

14.30 - Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, tornerà titolare nella sfida di oggi contro il Benevento e pochi minuti prima del match è intervenuto a Dazn: "Io e Roberto ci sentiamo tutti i giorni, al di là della partita. Questa è stata una settimana particolare. Sarà una bella emozione, è la prima volta che giochiamo contro. Per poco saremo nemici, speriamo che sia una bella gara e vinca il migliore".

Oggi non giochi solo per il Napoli ma per Napoli? "Sono stato sempre vicino alla città. Anche durante nel primo lockdown ho provato a dare una mano ai napoletani. Speriamo di regalare un sorriso a queste persone e che questo momento, per Napoli e per tutte le città, finisca presto".

14.10 - Squadre in campo per il riscaldamento.

13.50 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le formazioni ufficiali di Benevento-Napoli, match valido per la quinta giornata di Campionato. Gattuso conferma la fiducia tra i pali a Meret, Manolas torna al centro della difesa in coppia con Koulibaly, Mario Rui fa il suo debutto in campionato, Bakayoko si riprende il centrocampo e Insigne torna titolare dopo l'infortunio subito contro il Genoa. Queste le formazioni ufficiali.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen

13.10 - Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, dopo la conferenza stampa di ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Il benevento lotta ed è propositivo, ce la giocheremo a viso aperto contro chiunque. Questa è l'unica strada che può condurci al sogno salvezza. Cercheremo di opporci al Napoli come sappiamo, provando a fare bella figura. Si parte da zero".

Fratelli Insigne? Immagino cosa proveranno, l'ho provato. Sarà una giornata di festa, come accadeva quando ci sfidavamo io e Simone in Serie A. Sono contento per loro, è bello che si tolgano soddisfazioni simili. Sono due bravi ragazzi e quindi gli vanno fatti i complimenti. Ritrovarsi in Serie A è davvero una bella storia".

Gattuso? Ormai ci siamo abituati, capita di incontrare tanti compagni. Contro Rino è già successo in Serie A. Sta facendo grandi cose, non è un caso che lo scorso anno abbia vinto la Coppa Italia. Ora ricordiamo l'Atalanta, ma ha dato sei gol anche al Genoa. Il Napoli è una squadra straordinaria che può ambire allo scudetto. Per la cura dei dettagli si poteva pensare che io, lui, Simone e Pirlo saremmo diventati allenatori".

La terza gara di fila è quella più a rischio dal punto di vista fisico, ma Gattuso non dovrebbe stravolgere l'undici tipo e rilanciare soltanto gli elementi rimasti a riposo con l'AZ. Rientrerà Ospina tra i pali, così come in difesa Manolas per far coppia con Koulibaly e probabilmente Mario Rui potrà iniziare dal primo minuto, così come Bakayoko a centrocampo dopo l'ottima prova contro l'Atalanta. In attacco dopo la mezz'ora contro l'AZ, il capitano Lorenzo Insigne è pronto a riprendersi la maglia da titolare per sfidare il fratello Roberto, in un attacco probabilmente con Lozano a destra ed Osimhen di punta mentre l'incognita resta Mertens, reduce dai 90' giovedì con l'AZ e che non ha un vero sostituto. Da sotto-punta l'idea era di adattare anche Zielinski, ancora out per la positività, più difficile immaginare Fabian ed in caso di inizio di Mertens dalla panchina la sorpresa potrebbe essere Petagna da affiancare a quel punto al nigeriano.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Benevento-Napoli! Riscatto immediato per poter archiviare il ko con l'AZ come un semplice incidente di percorso. E' quello che ha chiesto Rino Gattuso alla squadra quest'oggi per la sfida all'amico Pippo Inzaghi, tutt'altro che da sottovalutare considerando le due vittorie del Benevento finora ed anche i ko contro Inter e Roma giocandosela a tutti gli effetti al di là di quanto possano poi dire i risultati finali.